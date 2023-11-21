Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 ноября.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В среду, 22 ноября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики в течение дня прогнозируют дождь и порывы северного ветра до 6,5 м/с. Также ночью возможны заморозки.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура будет +5...+6 °C. Ветер северо-восточный — 5,6 м/с.

День: днем в Одессе тоже ожидается переменная облачность, дождь после обеда усилится. Температура будет около +4 °C. Ветер северо-восточный — 6,5 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками, дождь немного стихнет, однако местами будет продолжаться. Температура воздуха останется на уровне 0 °C. Ветер северный, до 6,4 м/с.

Восход: 22 ноября солнце взойдет в 07:08.

Закат: 22 ноября солнце будет заходить в 16:18.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 10 минут.

Погода в Украине на 21 ноября

Завтра, 22 ноября, в некоторых областях Украины ожидается -12°С. К тому же осадки — дождь и мокрый снег. В течение дня -7...-2°С, в южной части, в Закарпатье +2...+7°С, а в Крыму ожидается +5...+12°С.