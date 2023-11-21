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Синоптики розповіли, чого чекати від погоди одеситам завтра

21 листопада 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 листопада
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 22 листопада, в Одесі очікується хмарна та волога погода. Синоптики протягом усього дня прогнозують дощ та пориви північного вітру до 6,5 м/с. Також вночі можливі заморозки. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується мінлива хмарність та невеличкий дощ. Температура становитиме +5...+6 °C. Вітер північно-східний — 5,6 м/с.

День: вдень в Одесі теж очікується мінлива хмарність, дощ пообіді посилиться. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний — 6,5 м/с. 

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами, дощ трохи стихне, проте місцями триватиме. Температура повітря залишатиметься на рівні 0 °C. Вітер північний — до 6,4 м/с. 

Схід сонця: 22 листопада сонце зійде о 07:08.
Захід сонця: 22 листопада сонце заходитиме о 16:18.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 10 хвилин.

Погода в Україні на 21 листопада

Завтра, 22 листопада, у деяких областях України очікується -12 °С. До того ж будуть опади — дощ та мокрий сніг. Протягом дня -7...-2 °С, у південній частині, на Закарпатті +2...+7 °С, а в Криму очікується +5...+12 °С.

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