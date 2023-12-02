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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды одесситам завтра

2 декабря 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды одесситам завтра
Женщина выгуливает собаку в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 3 декабря, в Одессе ожидается теплая, но пасмурная погода. Утром возможны прояснения. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура будет составлять +8...+13 °C. Ветер юго-западный — 2,8 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность с прояснениями. Температура составит около +14 °C. Ветер южный — 4,5 м/с.

Вечер: к вечеру небо затянется облаками. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер юго-западный — 7,3 м/с.

Восход солнца: 3 декабря солнце взойдет в 07:22.
Закат: 3 декабря солнце будет заходить в 16:11.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 49 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине 3 декабря ожидаются осадки в западных, восточных и центральных областях страны. Атмосферный фронт будет определять погоду в нашей стране в этот день.

Напомним, в декабре этого года ожидаются морозы от -3 °C. Однако также будет плюсовая температура — до +2 °C, в Крыму — до +4 °C.

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