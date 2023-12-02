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Синоптики розповіли, чого чекати від погоди одеситам завтра

2 грудня 2023 16:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, чого чекати від погоди одеситам завтра
Жінка вигулює собаку в місті Одеса. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 3 грудня, в Одесі очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +8...+13 °C. Вітер південно-західний — 2,8 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температура становитиме близько +14 °C. Вітер південний — 4,5 м/с. 

Вечір: на вечір небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південно-західний — 7,3 м/с. 

Схід сонця: 3 грудня сонце зійде о 07:22.
Захід сонця: 3 грудня сонце заходитиме о 16:11.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 49 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

В Україні завтра, 3 грудня, очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день. 

Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.

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