Синоптики розповіли, чого чекати від погоди одеситам завтра
Завтра, 3 грудня, в Одесі очікується тепла, проте похмура погода. Зранку місцями можливі прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +8...+13 °C. Вітер південно-західний — 2,8 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Температура становитиме близько +14 °C. Вітер південний — 4,5 м/с.
Вечір: на вечір небо затягнеться хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південно-західний — 7,3 м/с.
Схід сонця: 3 грудня сонце зійде о 07:22.
Захід сонця: 3 грудня сонце заходитиме о 16:11.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 49 хвилин.
Прогноз погоди в Україні
В Україні завтра, 3 грудня, очікуються опади в західних, східних та центральних областях країни. Саме атмосферний фронт буде визначати погоду в нашій країні в цей день.
Нагадаємо, цього року в грудні очікуються морози від -3 °C. Проте також буде і плюсова температура — до +2 °C, в Криму — до +4 °C.
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