Погода в Одесі і області 9 листопада

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня
9 ноября 2023 06:14
Осенняя Одесса. Фото:Новини.LIVE
Синоптики передают, что 9 ноября, в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, вечером возможна переменная облачность. Осадков не предполагается. Однако синоптики предупреждают, что отныне ожидается похолодание.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Днем ясно, без осадков. Ночью переменная облачность.
- Ветер юго-западный, 1-7 м/с.
- Температура ночью 6-9°С, днем 10-13°С.
- Влажность — 77%
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
- Температура ночью 6-11°С, днем 13-20°С.
- На дорогах области видимость до 2км.
Погода в Украине
На этой неделе в центральной и восточной частях страны ожидается переменная погода с осадками. На западе ожидаются умеренные дожди лишь ночью. Днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков.
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