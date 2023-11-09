Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня arrow

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды сегодня

9 ноября 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі і області 9 листопада
Осенняя Одесса. Фото:Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики передают, что 9 ноября, в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, вечером возможна переменная облачность. Осадков не предполагается. Однако синоптики предупреждают, что отныне ожидается похолодание.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Днем ясно, без осадков. Ночью переменная облачность.
  • Ветер юго-западный, 1-7 м/с.
  • Температура ночью 6-9°С, днем 10-13°С.
  • Влажность — 77%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
  • Температура ночью 6-11°С, днем 13-20°С.
  • На дорогах области видимость до 2км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

На этой неделе в центральной и восточной частях страны ожидается переменная погода с осадками. На западе ожидаются умеренные дожди лишь ночью. Днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме