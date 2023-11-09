Погода в Одесі і області 9 листопада

Осенняя Одесса. Фото:Новини.LIVE

Синоптики передают, что 9 ноября, в Одессе ожидается преимущественно солнечная погода, вечером возможна переменная облачность. Осадков не предполагается. Однако синоптики предупреждают, что отныне ожидается похолодание.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Днем ясно, без осадков. Ночью переменная облачность.

Ветер юго-западный, 1-7 м/с.

Температура ночью 6-9°С, днем 10-13°С.

Влажность — 77%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ветер юго-западный, 8-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 13-20°С.

На дорогах области видимость до 2км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

На этой неделе в центральной и восточной частях страны ожидается переменная погода с осадками. На западе ожидаются умеренные дожди лишь ночью. Днем 9 ноября в большинстве областей, кроме востока, ожидается прекращение осадков.