Погода в Одесі і області 9 листопада

Синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні
9 листопада 2023 06:14
Осіння Одеса. Фото: Новини.LIVE
Синоптики передають, що 9 листопада, в Одесі очікуються переважно сонячна погода, ввечері можлива мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Проте синоптики попереджають, що з цього часу очікується похолодання.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Вдень ясно, без опадів. Вночі мінлива хмарність.
- Вітер південно-західний, 1-7 м/с.
- Температура вночі 6-9°С, вдень 10-13°С.
- Вологість — 77%
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вітер південно-західний 8-10 м/с.
- Температура вночі 6-11°С, вдень 13-20°С.
- На автошляхах області видимість до 2км.
Погода в Україні
Цього тижня на в центральній та східній частинах країни очікується мінлива погода з опадами. На заході будуть помірні дощі лише вночі. Вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів.
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