Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні arrow

Синоптики розповіли, чого чекати від погоди сьогодні

9 листопада 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області 9 листопада
Осіння Одеса. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики передають, що 9 листопада, в Одесі очікуються переважно сонячна погода, ввечері можлива мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Проте синоптики попереджають, що з цього часу очікується похолодання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Вдень ясно, без опадів. Вночі мінлива хмарність.
  • Вітер південно-західний, 1-7 м/с.
  • Температура вночі 6-9°С, вдень 10-13°С.
  • Вологість — 77%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Вітер південно-західний 8-10 м/с.
  • Температура вночі 6-11°С, вдень 13-20°С.
  • На автошляхах області видимість до 2км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні 

Цього тижня на в центральній та східній частинах країни очікується мінлива погода з опадами. На заході будуть помірні дощі лише вночі. Вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі