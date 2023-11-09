Погода в Одесі і області 9 листопада

Осіння Одеса. Фото: Новини.LIVE

Синоптики передають, що 9 листопада, в Одесі очікуються переважно сонячна погода, ввечері можлива мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Проте синоптики попереджають, що з цього часу очікується похолодання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Вдень ясно, без опадів. Вночі мінлива хмарність.

Вітер південно-західний, 1-7 м/с.

Температура вночі 6-9°С, вдень 10-13°С.

Вологість — 77%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вітер південно-західний 8-10 м/с.

Температура вночі 6-11°С, вдень 13-20°С.

На автошляхах області видимість до 2км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Цього тижня на в центральній та східній частинах країни очікується мінлива погода з опадами. На заході будуть помірні дощі лише вночі. Вдень 9 листопада в більшості областей, крім сходу, очікується припинення опадів.