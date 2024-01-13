Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 января.

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Одессе на выходных
13 января 2024 07:14
Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 13 января, в Одессе сохраняется морозная погода. Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра до 14 м/с. Однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Днем небольшой снег.
- Гололедица.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -8...-7°С, днем -4...-2°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Утром и днем местами небольшой снег.
- Гололедица.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -13...-6°С, днем -3...+1°С.
- На дорогах области гололедица, днем местами видимость во время снега 1-2 км.
Погода в Украине 13 января
В восточных районах и ночью в южных областях ожидается снегопад, в то время как в других регионах осадков не предполагается. На улицах по всей стране возможно образование гололеда.
Ветер дует с запада на юго-восток со скоростью 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, возможны вьюги.
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