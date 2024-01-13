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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Одессе на выходных

13 января 2024 07:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 января.
Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 13 января, в Одессе сохраняется морозная погода. Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра до 14 м/с. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем небольшой снег.
  • Гололедица.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -8...-7°С, днем -4...-2°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром и днем местами небольшой снег.
  • Гололедица.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -13...-6°С, днем -3...+1°С.
  • На дорогах области гололедица, днем местами видимость во время снега 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 13 января

В восточных районах и ночью в южных областях ожидается снегопад, в то время как в других регионах осадков не предполагается. На улицах по всей стране возможно образование гололеда.

Ветер дует с запада на юго-восток со скоростью 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, возможны вьюги.

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