Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 января.

Люди переходят дорогу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 января, в Одессе сохраняется морозная погода. Синоптики прогнозируют порывы юго-западного ветра до 14 м/с. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем небольшой снег.

Гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -8...-7°С, днем -4...-2°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Утром и днем местами небольшой снег.

Гололедица.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -13...-6°С, днем -3...+1°С.

На дорогах области гололедица, днем местами видимость во время снега 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 13 января

В восточных районах и ночью в южных областях ожидается снегопад, в то время как в других регионах осадков не предполагается. На улицах по всей стране возможно образование гололеда.

Ветер дует с запада на юго-восток со скоростью 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, возможны вьюги.