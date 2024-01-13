Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 січня

Синоптики розповіли, чого чекати від погоди в Одесі на вихідних
13 січня 2024 07:14
Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 13 січня, в Одесі зберігатиметься морозна погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру до 14 м/с. Однак опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень невеликий сніг.
- Ожеледиця.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -8...-7 °С, вдень -4...-2 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вранці та вдень місцями невеликий сніг.
- Ожеледиця.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -13...-6 °С, вдень -3...+1 °С.
- На автошляхах області ожеледиця, вдень місцями видимість під час снігу 1-2 км.
Погода в Україні 13 січня
У східних районах та вночі у південних областях очікується снігопад, тоді як в інших регіонах опадів не передбачається. На вулицях по всій країні можливе утворення ожеледиці.
Вітер дме з заходу на південний схід зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, можливі хуртовини.
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