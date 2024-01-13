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Синоптики розповіли, чого чекати від погоди в Одесі на вихідних

13 січня 2024 07:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 січня
Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 13 січня, в Одесі зберігатиметься морозна погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру до 14 м/с. Однак опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень невеликий сніг.
  • Ожеледиця.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -8...-7 °С, вдень -4...-2 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вранці та вдень місцями невеликий сніг.
  • Ожеледиця.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -13...-6 °С, вдень -3...+1 °С.
  • На автошляхах області ожеледиця, вдень місцями видимість під час снігу 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 13 січня

У східних районах та вночі у південних областях очікується снігопад, тоді як в інших регіонах опадів не передбачається. На вулицях по всій країні можливе утворення ожеледиці.

Вітер дме з заходу на південний схід зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, можливі хуртовини.

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