Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 січня

Люди переходять дорогу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 січня, в Одесі зберігатиметься морозна погода. Синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру до 14 м/с. Однак опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вдень невеликий сніг.

Ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -8...-7 °С, вдень -4...-2 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вранці та вдень місцями невеликий сніг.

Ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -13...-6 °С, вдень -3...+1 °С.

На автошляхах області ожеледиця, вдень місцями видимість під час снігу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 13 січня

У східних районах та вночі у південних областях очікується снігопад, тоді як в інших регіонах опадів не передбачається. На вулицях по всій країні можливе утворення ожеледиці.

Вітер дме з заходу на південний схід зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с, можливі хуртовини.