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Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Одессе сегодня

19 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 июля.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 июля, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 29 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью северный, днем ​​южный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью 19-21°С, днем ​​27-29°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 61%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью северный, днем ​​южный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью 16-21°С, днем ​​27-32°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

19 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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