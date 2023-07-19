Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 июля.

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 июля, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 29 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северный, днем ​​южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем ​​27-29°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 61%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северный, днем ​​южный, 6-11 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

19 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.