Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 июля.

Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в Одессе сегодня
19 июля 2023 06:30
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 19 июля, синоптики прогнозируют улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 29 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер ночью северный, днем южный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 61%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер ночью северный, днем южный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
19 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будут сильные грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.