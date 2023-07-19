Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 липня

Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди в Одесі сьогодні
19 липня 2023 06:30
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 липня, синоптики прогнозують покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 29 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі північний, вдень південний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 61%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі північний, вдень південний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 16-21°С, вдень 27-32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.