Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 липня

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 липня, синоптики прогнозують покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 29 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер вночі північний, вдень південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 19-21°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 61%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер вночі північний, вдень південний, 6-11 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

19 липня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть потужні грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.