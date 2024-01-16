Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 января.

Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды
16 января 2024 06:38
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют в Одессе сегодня, 16 января, преимущественно облачную погоду. Утром будет идти дождь, который к вечеру закончится. Кроме того, на регион надвигаются потепления.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега.
- Гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0...+4°С, днем +1...+3°С.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега.
- Гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -11...-6 °С, днем 0...+6 °С.
- На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.
Погода в Украине 16 января
В Украине сегодня, 16 января, ожидается переменная погода. Небольшие морозы предполагаются на западе, севере и в центре страны.
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