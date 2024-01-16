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Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды

16 января 2024 06:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 января.
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют в Одессе сегодня, 16 января, преимущественно облачную погоду. Утром будет идти дождь, который к вечеру закончится. Кроме того, на регион надвигаются потепления.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега.
  • Гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
    Температура ночью 0...+4°С, днем +1...+3°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега.
  • Гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -11...-6 °С, днем 0...+6 °С.
  • На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 16 января

В Украине сегодня, 16 января, ожидается переменная погода. Небольшие морозы предполагаются на западе, севере и в центре страны.

погода
Одесса
Одесская область
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