Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 января.

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют в Одессе сегодня, 16 января, преимущественно облачную погоду. Утром будет идти дождь, который к вечеру закончится. Кроме того, на регион надвигаются потепления.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

Гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0...+4°С, днем +1...+3°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ночью и утром умеренные осадки, преимущественно в виде снега.

Гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -11...-6 °С, днем 0...+6 °С.

На дорогах области гололедица, ночью местами видимость во время снега 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 16 января

В Украине сегодня, 16 января, ожидается переменная погода. Небольшие морозы предполагаются на западе, севере и в центре страны.