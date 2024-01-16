Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 січня

Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди
16 січня 2024 06:38
Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують в Одесі на сьогодні, 16 січня, переважно хмарну погоду. Зранку очікується дощ, який до вечора закінчиться. Крім того, на регіон насуваються потепління.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу.
- Ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0...+4 °С, вдень +1...+3 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу.
- Ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -11...-6 °С, вдень 0...+6 °С.
- На автошляхах області ожеледиця, вночі місцями видимість під час снігу 1-2 км.
Погода в Україні 16 січня
В Україні сьогодні, 16 січня, очікується мінлива погода. Невеликі морози передбачаються на заході, півночі та в центрі країни.
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