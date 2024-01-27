Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 января.

Люди гуляют возле моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра. Утром местами будет туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+1 °С, днем +1...+3 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в западных областях Днем местами небольшие осадки.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -2...+2 °С, днем +1...+6 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 января

По данным синоптиков, днем в Украине возможен небольшой мокрый снег, а на юге с дождем.

В западных областях пройдет умеренный мокрый снег, местами с налипанием.

На дорогах страны во всех регионах, кроме юга, местами возможна гололедица.

Северо-западный ветер, 7-12 м/с

в западных областях иногда порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток ожидается -3...+2 °С. Ночью в западных областях 0...-5 °С, днем в южной части и Закарпатье +1...+6 °С.

В Карпатах прогнозируется умеренный снег, температура ночью составит -8...-13 °С, днем -4...-9 °С.