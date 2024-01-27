Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды на выходных arrow

Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды на выходных

27 января 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 января.
Люди гуляют возле моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра. Утром местами будет туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0...+1 °С, днем +1...+3 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в западных областях Днем местами небольшие осадки.
  • Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -2...+2 °С, днем +1...+6 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 27 января

По данным синоптиков, днем в Украине возможен небольшой мокрый снег, а на юге с дождем.

В западных областях пройдет умеренный мокрый снег, местами с налипанием.

На дорогах страны во всех регионах, кроме юга, местами возможна гололедица.

  • Северо-западный ветер, 7-12 м/с
  • в западных областях иногда порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток ожидается -3...+2 °С. Ночью в западных областях 0...-5 °С, днем в южной части и Закарпатье +1...+6 °С.

В Карпатах прогнозируется умеренный снег, температура ночью составит -8...-13 °С, днем -4...-9 °С.

погода
Одесса
Одесская область
прогноз погоды
осадки
погода в Украине
ветер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме