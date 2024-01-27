Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 января.

Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды на выходных
Сегодня, 27 января, в Одессе будет облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра. Утром местами будет туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0...+1 °С, днем +1...+3 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в западных областях Днем местами небольшие осадки.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -2...+2 °С, днем +1...+6 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Погода в Украине 27 января
По данным синоптиков, днем в Украине возможен небольшой мокрый снег, а на юге с дождем.
В западных областях пройдет умеренный мокрый снег, местами с налипанием.
На дорогах страны во всех регионах, кроме юга, местами возможна гололедица.
- Северо-западный ветер, 7-12 м/с
- в западных областях иногда порывы ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток ожидается -3...+2 °С. Ночью в западных областях 0...-5 °С, днем в южной части и Закарпатье +1...+6 °С.
В Карпатах прогнозируется умеренный снег, температура ночью составит -8...-13 °С, днем -4...-9 °С.
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