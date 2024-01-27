Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 січня

Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру. Зранку місцями зʼявиться туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0...+1 °С, вдень +1...+3 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вдень місцями невеликі опади.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі -2...+2 °С, вдень +1...+6 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 січня

За даними синоптиків, вдень в Україні можливий невеликий мокрий сніг, а на півдні — з дощем.

Водночас у західних областях пройде помірний мокрий сніг, місцями з налипанням.

На дорогах країни у всіх регіонах, окрім півдня, місцями можлива ожеледиця.

Північно-західний вітер, 7-12 м/с

у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби очікується -3...+2°С. Вночі у західних областях 0...-5°С, вдень у південній частині та на Закарпатті +1...+6°С.

У Карпатах прогнозують помірний сніг, температура вночі становитиме -8...-13°С, вдень -4...-9°С.