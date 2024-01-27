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Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди на вихідних

27 січня 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 січня
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру. Зранку місцями зʼявиться туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 0...+1 °С, вдень +1...+3 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень місцями невеликі опади.
  • Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -2...+2 °С, вдень +1...+6 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 27 січня

За даними синоптиків, вдень в Україні можливий невеликий мокрий сніг, а на півдні — з дощем.

Водночас у західних областях пройде помірний мокрий сніг, місцями з налипанням.

На дорогах країни у всіх регіонах, окрім півдня, місцями можлива ожеледиця.

  • Північно-західний вітер, 7-12 м/с
  • у західних областях подекуди пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби очікується -3...+2°С. Вночі у західних областях 0...-5°С, вдень у південній частині та на Закарпатті +1...+6°С.

У Карпатах прогнозують помірний сніг, температура вночі становитиме -8...-13°С, вдень -4...-9°С.

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