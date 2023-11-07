Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 7 ноября.

Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня
Синоптики передают, что с 7 по 11 ноября в Одессе и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +21°С, однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
- Ветер юго-западный, днем западный 9-14 м/с.
- Температура ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.
- Влажность — 46%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер ночью юго-западный, днем западный 9-14 м/с, ночью местами порывы 15 м/с.
- Температура ночью +10...+15°С, днем +16...+21°С.
- На дорогах области ночью и утром дымка, видимость до 3 км.
Погода в Украине
Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается теплая неустойчивая погода с большим количеством осадков. В некоторых областях температура воздуха повысится до +20 °С.
Синоптики рассказали, что продолжится активный перенос влажных воздушных масс с юго-запада. В результате в Украине будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми дождями и аномально высокими температурами. К тому же, ожидаются туманы и грозы.
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