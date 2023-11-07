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Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня

7 ноября 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 7 ноября.
Осенняя Одесса. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики передают, что с 7 по 11 ноября в Одессе и области ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +21°С, однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
  • Ветер юго-западный, днем западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +12...+14°С, днем +18...+20°С.
  • Влажность — 46%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер ночью юго-западный, днем западный 9-14 м/с, ночью местами порывы 15 м/с.
  • Температура ночью +10...+15°С, днем +16...+21°С.
  • На дорогах области ночью и утром дымка, видимость до 3 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Напомним, в ближайшую неделю в Украине ожидается теплая неустойчивая погода с большим количеством осадков. В некоторых областях температура воздуха повысится до +20 °С.

Синоптики рассказали, что продолжится активный перенос влажных воздушных масс с юго-запада. В результате в Украине будет преобладать неустойчивый характер погоды с частыми дождями и аномально высокими температурами. К тому же, ожидаются туманы и грозы.

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