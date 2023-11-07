Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 7 листопада

Осіння Одеса. Фото: Новини.LIVE

Синоптики передають, що з 7 по 11 листопада в Одесі та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягатиме +21°С, проте опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер південно-західний, вдень західний 9-14 м/с.

Температура вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.

Вологість — 46 %

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень західний 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15 м/с.

Температура вночі +10...+15°С, вдень +16...+21°С.

На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість до 3 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Нагадаємо, найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С.

Синоптики розповіли, що продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. Внаслідок цього в Україні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами. До того ж очікуються тумани та грози.