Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 7 листопада

Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні
7 листопада 2023 06:14
Осіння Одеса. Фото: Новини.LIVE
Синоптики передають, що з 7 по 11 листопада в Одесі та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягатиме +21°С, проте опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
- Вітер південно-західний, вдень західний 9-14 м/с.
- Температура вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.
- Вологість — 46 %
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер вночі південно-західний, вдень західний 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15 м/с.
- Температура вночі +10...+15°С, вдень +16...+21°С.
- На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість до 3 км.
Погода в Україні
Нагадаємо, найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С.
Синоптики розповіли, що продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. Внаслідок цього в Україні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами. До того ж очікуються тумани та грози.
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