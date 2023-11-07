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Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні

7 листопада 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 7 листопада
Осіння Одеса. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики передають, що з 7 по 11 листопада в Одесі та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягатиме +21°С, проте опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
  • Вітер південно-західний, вдень західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +12...+14°С, вдень +18...+20°С.
  • Вологість — 46 %
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. 
  • Вітер вночі південно-західний, вдень західний 9-14 м/с, вночі місцями пориви 15 м/с.
  • Температура вночі +10...+15°С, вдень +16...+21°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість до 3 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Нагадаємо, найближчого тижня в Україні очікується тепла нестійка погода з великою кількістю опадів. В деяких областях температура повітря підвищиться до +20 °С. 

Синоптики розповіли, що продовжиться активне перенесення вологих повітряних мас із південного заходу. Внаслідок цього в Україні переважатиме нестійкий характер погоди з частими дощами та аномально високими температурами. До того ж очікуються тумани та грози.

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