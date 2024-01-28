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Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня

28 января 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня
Женщина говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 января, погода в Одессе будет облачной, но без осадков. Температура воздуха будет составлять +2 °С днем и до -4 °С ночью. Осадков не ожидается, но возможны сильные порывы ветра. Температура морской воды 4-5°С. Поэтому рекомендуем одевать теплые вещи и следить за обновлениями прогноза ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 7-11 м/с.
  • Температура ночью 0...+1°С, днем +1...+2°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в западных областях Днем местами небольшие осадки.
  • Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -4...+2°С, днем +1...+5°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

По данным синоптиков, на большей части территории Украины ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега или мокрого снега. Ночью температура воздуха будет колебаться -6...-2°С, днем +1...+4°С.
На юге и востоке страны возможны дожди с мокрым снегом, на севере и западе сухая погода с прояснениями. Ветер будет преимущественно северо-западный, слабый или умеренный, местами порывистый. Есть значительная снеголовичная опасность в Карпатах.

Напомним, по прогнозу народной синоптикини, Натальи Диденко, в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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