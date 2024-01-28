Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 січня, погода в Одесі буде хмарною, проте без опадів. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і до -4 °С вночі. Опадів не очікується, але можливі сильні пориви вітру. Температура морської води 4-5 °С. Тож рекомендуємо вдягати теплі речі та слідкувати за оновленнями прогнозу щодо вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-11 м/с.

Температура вночі 0...+1 °С, вдень +1...+2 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вдень місцями невеликі опади.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі -4...+2 °С, вдень +1...+5 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

За даними синоптиків, на більшій частині території України очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу або мокрого снігу. Вночі температура повітря коливатиметься -6... -2 °С, вдень — +1... +4°С.

На півдні та сході країни можливі дощі з мокрим снігом, на півночі та заході — суха погода з проясненнями. Вітер буде переважно північно-західний, слабкий або помірний, місцями поривчастий. Є значна сніголавинна небезпека в Карпатах.

Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині, Наталки Діденко, у кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.