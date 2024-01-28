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Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні

28 січня 2024 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні
Жінка розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 28 січня, погода в Одесі буде хмарною, проте без опадів. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і до -4 °С вночі. Опадів не очікується, але можливі сильні пориви вітру. Температура морської води 4-5 °С. Тож рекомендуємо вдягати теплі речі та слідкувати за оновленнями прогнозу щодо вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 7-11 м/с.
  • Температура вночі 0...+1 °С, вдень +1...+2 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень місцями невеликі опади.
  • Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер північний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -4...+2 °С, вдень +1...+5 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

За даними синоптиків, на більшій частині території України очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу або мокрого снігу. Вночі температура повітря коливатиметься -6... -2 °С, вдень — +1... +4°С.
На півдні та сході країни можливі дощі з мокрим снігом, на півночі та заході — суха погода з проясненнями. Вітер буде переважно північно-західний, слабкий або помірний, місцями поривчастий. Є значна сніголавинна небезпека в Карпатах.

Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині, Наталки Діденко, у кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає. 

погода
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
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