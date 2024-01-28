Синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні
Сьогодні, 28 січня, погода в Одесі буде хмарною, проте без опадів. Температура повітря становитиме +2 °С вдень і до -4 °С вночі. Опадів не очікується, але можливі сильні пориви вітру. Температура морської води 4-5 °С. Тож рекомендуємо вдягати теплі речі та слідкувати за оновленнями прогнозу щодо вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 7-11 м/с.
- Температура вночі 0...+1 °С, вдень +1...+2 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень місцями невеликі опади.
- Вночі та вранці місцями ожеледиця.
- Вітер північний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -4...+2 °С, вдень +1...+5 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні
За даними синоптиків, на більшій частині території України очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу або мокрого снігу. Вночі температура повітря коливатиметься -6... -2 °С, вдень — +1... +4°С.
На півдні та сході країни можливі дощі з мокрим снігом, на півночі та заході — суха погода з проясненнями. Вітер буде переважно північно-західний, слабкий або помірний, місцями поривчастий. Є значна сніголавинна небезпека в Карпатах.
Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині, Наталки Діденко, у кінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.
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