Погода в Одессе 20 апреля 2025 года

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 20 апреля, в Одессе будет царить настоящая весенняя погода. В течение всего дня будет ясно, без осадков и с приятной температурой. Ветер слабый, атмосферное давление стабильное — идеальные условия для прогулок или отдыха на природе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 20 апреля

Ночная температура составит +11°C, а по ощущениям — даже немного теплее, +12°C. Утром потеплеет до +12°C, и это также будет ощущаться как +13°C.

Днем столбики термометров поднимутся до +20°C, а по ощущениям будет еще теплее — до +21°C.

Вечером останется комфортная температура: +19°C, ощутимая как +20°C. В течение суток осадков не прогнозируется, а влажность постепенно уменьшится — с 69% утром до 43% вечером.

Ветер преимущественно слабый — 2-3 м/с.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 20 апреля

Переменная облачность.

Без осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью +5...+10 °С, днем +20...+25 °С, в прибрежной зоне +15...+17 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Пожарная опасность в Одесской области

Также синоптики предупреждают о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возгорания леса и сухой травы будет высокой.

Правила поведения во время пожарной опасности

Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Напомним, Пасхальные праздники по всей Украине пройдут с теплой летней погодой. Также мы писали, что Наталка Диденко назвала дату, когда в Украину придет похолодание. Тогда температура воздуха опустится до +11 °C.