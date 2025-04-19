Погода в Одессе 20 апреля 2025 года

Синоптики рассказали, чего одесситам ожидать на Пасху
Завтра, 20 апреля, в Одессе будет царить настоящая весенняя погода. В течение всего дня будет ясно, без осадков и с приятной температурой. Ветер слабый, атмосферное давление стабильное — идеальные условия для прогулок или отдыха на природе.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 20 апреля
Ночная температура составит +11°C, а по ощущениям — даже немного теплее, +12°C. Утром потеплеет до +12°C, и это также будет ощущаться как +13°C.
Днем столбики термометров поднимутся до +20°C, а по ощущениям будет еще теплее — до +21°C.
Вечером останется комфортная температура: +19°C, ощутимая как +20°C. В течение суток осадков не прогнозируется, а влажность постепенно уменьшится — с 69% утром до 43% вечером.
Ветер преимущественно слабый — 2-3 м/с.
Погода в Одесской области на 20 апреля
- Переменная облачность.
- Без осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
- Температура ночью +5...+10 °С, днем +20...+25 °С, в прибрежной зоне +15...+17 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Пожарная опасность в Одесской области
Также синоптики предупреждают о пожарной опасности в Одессе и области. Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возгорания леса и сухой травы будет высокой.
Правила поведения во время пожарной опасности
Чтобы избежать пожара, надо придерживаться определенных правил поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Напомним, Пасхальные праздники по всей Украине пройдут с теплой летней погодой. Также мы писали, что Наталка Диденко назвала дату, когда в Украину придет похолодание. Тогда температура воздуха опустится до +11 °C.
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