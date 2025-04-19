Погода в Одесі 20 квітня 2025

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 20 квітня, в Одесі пануватиме справжня весняна погода. Протягом усього дня буде ясно, без опадів і з приємною температурою. Вітер слабкий, атмосферний тиск стабільний — ідеальні умови для прогулянок або відпочинку на природі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 20 квітня

Нічна температура становитиме +11°C, а з відчуттям — навіть трохи тепліше, +12°C. Вранці потепліє до +12°C, і це також відчуватиметься як +13°C.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20°C, а за відчуттями буде ще тепліше — до +21°C.

Увечері залишиться комфортна температура: +19°C, відчутна як +20°C. Протягом доби опадів не прогнозується, а вологість поступово зменшиться — з 69% вранці до 43% увечері.

Вітер переважно слабкий — 2–3 м/с.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 20 квітня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +5...+10 °С, вдень +20...+25 °С, в прибережній зоні +15...+17°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Пожежна небезпека на Одещині

Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність займання лісу та сухої трави буде високою.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

Нагадаємо, Великодні свята по всій Україні пройдуть з теплою літньою погодою. Також ми писали, що Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийде похолодання. Тоді температура повітря опуститься до +11 °C.