Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 июня.

Женщины гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 июня, в Одесской области ожидается день без осадков. Температура воздуха должна прогреться до 29 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 79%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики сообщают, что 23 июня ожидается переменная облачность. В западных областях могут быть кратковременные дожди. Подробный прогноз читайте в материале.