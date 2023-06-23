Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 июня.

Синоптики рассказали, как в Одесской области изменится погода сегодня
23 июня 2023 06:30
Женщины гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 23 июня, в Одесской области ожидается день без осадков. Температура воздуха должна прогреться до 29 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 79%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики сообщают, что 23 июня ожидается переменная облачность. В западных областях могут быть кратковременные дожди. Подробный прогноз читайте в материале.