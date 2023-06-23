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Синоптики рассказали, как в Одесской области изменится погода сегодня

23 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 июня.
Женщины гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 23 июня, в Одесской области ожидается день без осадков. Температура воздуха должна прогреться до 29 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 79%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики сообщают, что 23 июня ожидается переменная облачность. В западных областях могут быть кратковременные дожди. Подробный прогноз читайте в материале.

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