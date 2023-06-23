Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 червня

Синоптики розповіли, як на Одещині зміниться погода сьогодні
23 червня 2023 06:30
Жінки гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 23 червня, на Одещині очікується день без опадів. Температура повітря має прогрітись до 29 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 79%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 16-21°С, вдень 27-32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики повідомляють, що 23 червня, очікується мінлива хмарність. У західних областях можуть бути короткочасні дощі.Детальний прогноз читайте в матеріалі.