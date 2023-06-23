Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 червня

Жінки гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 червня, на Одещині очікується день без опадів. Температура повітря має прогрітись до 29 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 79%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 27-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

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Синоптики повідомляють, що 23 червня, очікується мінлива хмарність. У західних областях можуть бути короткочасні дощі.Детальний прогноз читайте в матеріалі.