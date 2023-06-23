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Синоптики розповіли, як на Одещині зміниться погода сьогодні

23 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 червня
Жінки гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 червня, на Одещині очікується день без опадів. Температура повітря має прогрітись до 29 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 18-20°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 22-23°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 79%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 16-21°С, вдень 27-32°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики повідомляють, що 23 червня, очікується мінлива хмарність. У західних областях можуть бути короткочасні дощі.Детальний прогноз читайте в матеріалі.

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