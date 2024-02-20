Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 февраля.

Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник
20 февраля 2024 06:45
Одесситы вышли на морскую прогулку. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 20 февраля, погода в Одессе облачно с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью -4...+1 °С, днем +2...+4 °С.
- Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью - 3...+2 °C, днем +1...+6 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 20 февраля
Во вторник, 20 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание во вторник. В течение суток столбики термометров будут колебаться от -6 до +8 °C, а в нескольких регионах ожидается мокрый снег и дожди.
В западных и центральных областях небольшой дождь, мокрый снег. На остальной территории осадков не предполагается.
Ветер в течение дня будет преобладать южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -6...-1°С, в северо-восточных областях до -9°С, на юге — около 0°С;
- днем — -2...+3°С, на западе — +3...+8°С.
Читайте Новини.LIVE!