Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 февраля.

Одесситы вышли на морскую прогулку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 февраля, погода в Одессе облачно с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем ​​и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.



Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью -4...+1 °С, днем ​​+2...+4 °С.

Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 3...+2 °C, днем ​​+1...+6 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 20 февраля

Во вторник, 20 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание во вторник. В течение суток столбики термометров будут колебаться от -6 до +8 °C, а в нескольких регионах ожидается мокрый снег и дожди.



В западных и центральных областях небольшой дождь, мокрый снег. На остальной территории осадков не предполагается.



Ветер в течение дня будет преобладать южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха: