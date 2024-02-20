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Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник

20 февраля 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 февраля.
Одесситы вышли на морскую прогулку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 20 февраля, погода в Одессе облачно с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем ​​и 0 °С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью -4...+1 °С, днем ​​+2...+4 °С.
  • Ветер юго-восточный, 4-10 м/с.
Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью - 3...+2 °C, днем ​​+1...+6 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе во вторник - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 20 февраля

Во вторник, 20 февраля, в Украине ожидается значительное похолодание во вторник. В течение суток столбики термометров будут колебаться от -6 до +8 °C, а в нескольких регионах ожидается мокрый снег и дожди.

В западных и центральных областях небольшой дождь, мокрый снег. На остальной территории осадков не предполагается.

Ветер в течение дня будет преобладать южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -6...-1°С, в северо-восточных областях до -9°С, на юге — около 0°С;
  • днем — -2...+3°С, на западе — +3...+8°С.

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