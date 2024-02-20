Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок
20 лютого 2024 06:45
Одесити вийшли на морську прогулянку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 20 лютого, погода в Одесі буде хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі -4...+1°С, вдень +2...+4°С.
- Вітер південно-східний, 4-10 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі - 3 °C...+2 °C, вдень +1...+6 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 20 лютого
У вівторок 20 лютого в Україні очікується значне похолодання у вівторок. Упродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від -6 °C до +8 °C, а в декількох регіонах очікується мокрий сніг та дощі.
У західних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.
Вітер упродовж дня переважатиме південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
- вдень — -2...+3 °С, на заході — +3...+8°С.
Читайте Новини.LIVE!