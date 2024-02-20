Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 лютого

Одесити вийшли на морську прогулянку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 лютого, погода в Одесі буде хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.



Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі -4...+1°С, вдень +2...+4°С.

Вітер південно-східний, 4-10 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

​​​​​​Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 3 °C...+2 °C, вдень +1...+6 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 лютого

У вівторок 20 лютого в Україні очікується значне похолодання у вівторок. Упродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від -6 °C до +8 °C, а в декількох регіонах очікується мокрий сніг та дощі.



У західних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.



Вітер упродовж дня переважатиме південний, 5-10 м/с.

Температура повітря: