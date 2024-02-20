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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у вівторок

20 лютого 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 лютого
Одесити вийшли на морську прогулянку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 лютого, погода в Одесі буде хмарно з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі -4...+1°С, вдень +2...+4°С.
  • Вітер південно-східний, 4-10 м/с.
Синоптики розповіли, яка буде погода в Одесі у вівторок - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • ​​​​​​Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі - 3 °C...+2 °C, вдень +1...+6 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Синоптики розповіли, яка буде погода в Одесі у вівторок - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 лютого

У вівторок 20 лютого в Україні очікується значне похолодання у вівторок. Упродовж доби стовпчики термометрів коливатимуться від -6 °C до +8 °C, а в декількох регіонах очікується мокрий сніг та дощі.

У західних та центральних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Вітер упродовж дня переважатиме південний, 5-10 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — -6...-1 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
  • вдень — -2...+3 °С, на заході — +3...+8°С. 

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