Погода в Одессе сегодня.

Одесситы сидят в парке. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 1 марта, погода переменчивая, местами ожидается туман. Температура воздуха +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачно, с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно, с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.

На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 1 марта

В Украине погода в пятницу, 1 марта, будет теплой и преимущественно солнечной. Осадков не ожидается, погода будет сухой. Кое-где температура воздуха достигнет деления +19 °C. Теплее всего будет на западе страны.

Температура воздуха 1 марта: