Погода в Одессе сегодня.

Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в первый день весны
1 марта 2024 06:35
Одесситы сидят в парке. Фото: Новини.LIVE
В Одессе сегодня, 1 марта, погода переменчивая, местами ожидается туман. Температура воздуха +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно, с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
- Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно, с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.
- На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Погода в Украине 1 марта
В Украине погода в пятницу, 1 марта, будет теплой и преимущественно солнечной. Осадков не ожидается, погода будет сухой. Кое-где температура воздуха достигнет деления +19 °C. Теплее всего будет на западе страны.
Температура воздуха 1 марта:
- средняя температура воздуха +7...+12 °C;
- на западе Украины +12...+19°C;
- на Львовщине, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях местами +7...+10 °C.
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