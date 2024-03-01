Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в первый день весны arrow

Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в первый день весны

1 марта 2024 06:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня.
Одесситы сидят в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Одессе сегодня, 1 марта, погода переменчивая, местами ожидается туман. Температура воздуха +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно, с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +2...+4 °С, днем +8...+10 °С.
  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в первый день весны - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно, с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...+6 °С, днем +8...+13 °С.
  • На автодорогах области дымка, видимость 200-500м.
Синоптики рассказали, какая погода будет в Одессе в первый день весны - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 1 марта

В Украине погода в пятницу, 1 марта, будет теплой и преимущественно солнечной. Осадков не ожидается, погода будет сухой. Кое-где температура воздуха достигнет деления +19 °C. Теплее всего будет на западе страны.

Температура воздуха 1 марта:

  • средняя температура воздуха +7...+12 °C;
  • на западе Украины +12...+19°C;
  • на Львовщине, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях местами +7...+10 °C.

Одесса
Черное море
Солнце
Одесская область
весна
Новости Одессы
прогноз погоды
ветер
туман

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут