Погода в Одесі сьогодні, 1 березня.

Синоптики розповіли, яка погода буде в Одесі в перший день весни
1 березня 2024 06:35
Одесити сидять у парку. Фото: Новини.LIVE
В Одесі сьогодні, 1 березня, погода буде мінливою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.
- Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.
- Температура вночі +1...+6°С, вдень +8...+13 °С.
- На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 1 березня
В Україні погода в п'ятницю, 1 березня, буде тепла та переважно сонячна. Опадів не передбачається, погода буде сухою. Подекуди температура повітря сягне поділки +19 °C. Найтепліше буде на заході країни.
Температура повітря 1 березня:
- середня температура повітря становитиме +7...+12 °C;
- на заході України буде +12...+19 °C;
- на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині місцями +7...+10 °C.
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