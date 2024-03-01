Погода в Одесі сьогодні, 1 березня.

Одесити сидять у парку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 1 березня, погода буде мінливою, місцями очікується туман. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +2...+4°С, вдень +8...+10°С.

Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура вночі +1...+6°С, вдень +8...+13 °С.

На автошляхах області димка, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 1 березня

В Україні погода в п'ятницю, 1 березня, буде тепла та переважно сонячна. Опадів не передбачається, погода буде сухою. Подекуди температура повітря сягне поділки +19 °C. Найтепліше буде на заході країни.

Температура повітря 1 березня: