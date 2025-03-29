Прогноз погоды в Одессе - дождь ожидается на севере региона

Синоптики рассказали, каких капризов погоды ждать завтра в Одессе
29 марта 2025 17:57
Женщина идет по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
В Одессе завтра ожидается облачная погода, возможно с дождем. Температура воздуха днем поднимется до +13 °C, а ночью опустится до +10 °C. Ветер будет слабым, а влажность будет оставаться высокой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе на 30 марта
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +8...10 °C, днем +11...13 °C.
Погода в Одесской области на 30 марта
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, в первой половине ночи местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +5...+10 °C, днем +11...16 °C.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, синоптики сообщили о том, какой будет погода в Украине в апреле. Кроме этого, Наталья Диденко предупреждала о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.
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