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Синоптики рассказали, каких капризов погоды ждать завтра в Одессе

29 марта 2025 17:57
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе - дождь ожидается на севере региона
Женщина идет по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Одессе завтра ожидается облачная погода, возможно с дождем. Температура воздуха днем поднимется до +13 °C, а ночью опустится до +10 °C. Ветер будет слабым, а влажность будет оставаться высокой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 30 марта

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +8...10 °C, днем +11...13 °C.
Синоптики розповіли, чи варто завтра очікувати дощ в Одесі - фото 1
Погода в Одессе на 30 марта. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 30 марта

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшой дождь, ночью местами умеренный.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, в первой половине ночи местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +5...+10 °C, днем +11...16 °C.
  • На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Синоптики розповіли, чи варто завтра очікувати дощ в Одесі - фото 2
Погода в Одесской области на 30 марта. Фото: скриншот

Напомним, синоптики сообщили о том, какой будет погода в Украине в апреле. Кроме этого, Наталья Диденко предупреждала о новой волне похолодания ближе к концу следующей недели.

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