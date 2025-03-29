Синоптики розповіли, яких примх погоди очікувати завтра в Одесі
29 березня 2025 17:57
Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
В Одесі завтра очікується хмарна погода, можливо з дощем. Температура повітря вдень підніметься до +13 °C, а вночі опуститься до +10 °C. Вітер буде слабким, а вологість залишатиметься високою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі на 30 березня
- Хмарно з проясненнями.
- Невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +8...10 °C, вдень +11...13 °C.
Погода в Одеській області на 30 березня
- Хмарно з проясненнями.
- Невеликий дощ, вночі місцями помірний.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у першій половині ночі місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °C, вдень +11...16 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, синоптики повідомили про те, якою буде погода в Україні у квітні. Окрім цього, Наталка Діденко попереджала про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.
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