Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі завтра очікується хмарна погода, можливо з дощем. Температура повітря вдень підніметься до +13 °C, а вночі опуститься до +10 °C. Вітер буде слабким, а вологість залишатиметься високою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 30 березня

Хмарно з проясненнями.

Невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі +8...10 °C, вдень +11...13 °C.

Погода в Одесі на 30 березня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 30 березня

Хмарно з проясненнями.

Невеликий дощ, вночі місцями помірний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у першій половині ночі місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +5...+10 °C, вдень +11...16 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області на 30 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики повідомили про те, якою буде погода в Україні у квітні. Окрім цього, Наталка Діденко попереджала про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.