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Синоптики розповіли, яких примх погоди очікувати завтра в Одесі

29 березня 2025 17:57
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Одесі — дощ очікується на півночі регіону
Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Одесі завтра очікується хмарна погода, можливо з дощем. Температура повітря вдень підніметься до +13 °C, а вночі опуститься до +10 °C. Вітер буде слабким, а вологість залишатиметься високою. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 30 березня

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +8...10 °C, вдень +11...13 °C.
Синоптики розповіли, чи варто завтра очікувати дощ в Одесі - фото 1
Погода в Одесі на 30 березня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 30 березня

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Невеликий дощ, вночі місцями помірний.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, у першій половині ночі місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +5...+10 °C, вдень +11...16 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Синоптики розповіли, чи варто завтра очікувати дощ в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області на 30 березня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптики повідомили про те, якою буде погода в Україні у квітні. Окрім цього, Наталка Діденко попереджала про нову хвилю похолодання ближче до кінця наступного тижня.

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