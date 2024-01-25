Синоптики рассказали, каких изменений ждать одесситам от погоды
25 января 2024 06:18
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 25 января, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода. Синоптики с утра и вечером прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью и утром небольшие осадки.
- Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +2...+3 °С, днем +4...+6 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Небольшие осадки.
- Ночью и утром местами туман, гололедица, гололедица.
- Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -4...+2 °С, днем +1...+5 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 25 января
25 января во всех областях Украины, кроме юга, ожидается местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В восточных областях местами также будет гололедица.
- Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с;
- в западных, Винницкой и северных областях ночью порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток будет колебаться в диапазоне -1...+4 °С ночью в восточных и юго-восточных областях -3...-8 °С, днем на крайнем юге +2...+7 °С.
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