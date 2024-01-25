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Синоптики рассказали, каких изменений ждать одесситам от погоды

25 января 2024 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, каких изменений ждать одесситам от погоды
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 25 января, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода. Синоптики с утра и вечером прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью и утром небольшие осадки.
  • Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +2...+3 °С, днем +4...+6 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшие осадки.
  • Ночью и утром местами туман, гололедица, гололедица.
  • Ветер ночью юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -4...+2 °С, днем +1...+5 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 января

25 января во всех областях Украины, кроме юга, ожидается местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. В восточных областях местами также будет гололедица.

  • Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с;
  • в западных, Винницкой и северных областях ночью порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться в диапазоне -1...+4 °С ночью в восточных и юго-восточных областях -3...-8 °С, днем на крайнем юге +2...+7 °С.

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