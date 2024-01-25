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Синоптики розповіли, яких змін чекати одеситам від погоди

25 січня 2024 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, яких змін чекати одеситам від погоди
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 25 січня, в Одесі зберігатиметься похмура погода. Синоптики зранку та ввечері прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі та вранці невеликі опади.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +2...+3 °С, вдень +4...+6 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Невеликі опади.
  • Вночі та вранці місцями туман, ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -4...+2 °С, вдень +1...+5 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 25 січня

25 січня в усіх областях України, окрім півдня, очікується місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У східних областях подекуди також буде ожеледь.

  • Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с;
  • у західних, Вінницькій і у північних областях вночі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься у діапазоні -1...+4°С — вночі у східних та південно-східних областях -3...-8°С, вдень на крайньому півдні +2...+7°С.

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