Синоптики розповіли, яких змін чекати одеситам від погоди

Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 січня, в Одесі зберігатиметься похмура погода. Синоптики зранку та ввечері прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці невеликі опади.

Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +2...+3 °С, вдень +4...+6 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Невеликі опади.

Вночі та вранці місцями туман, ожеледь, ожеледиця.

Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -4...+2 °С, вдень +1...+5 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 25 січня

25 січня в усіх областях України, окрім півдня, очікується місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У східних областях подекуди також буде ожеледь.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с;

у західних, Вінницькій і у північних областях вночі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби коливатиметься у діапазоні -1...+4°С — вночі у східних та південно-східних областях -3...-8°С, вдень на крайньому півдні +2...+7°С.