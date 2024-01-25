Синоптики розповіли, яких змін чекати одеситам від погоди
25 січня 2024 06:18
Жінка йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 25 січня, в Одесі зберігатиметься похмура погода. Синоптики зранку та ввечері прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі та вранці невеликі опади.
- Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +2...+3 °С, вдень +4...+6 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Невеликі опади.
- Вночі та вранці місцями туман, ожеледь, ожеледиця.
- Вітер вночі південно-західний, вдень західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -4...+2 °С, вдень +1...+5 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 25 січня
25 січня в усіх областях України, окрім півдня, очікується місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У східних областях подекуди також буде ожеледь.
- Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с;
- у західних, Вінницькій і у північних областях вночі пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби коливатиметься у діапазоні -1...+4°С — вночі у східних та південно-східних областях -3...-8°С, вдень на крайньому півдні +2...+7°С.
Читайте Новини.LIVE!