Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 декабря.

Человек гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 1-5 м/с.

Температура ночью — +7...+8°С, днем — +7...+8°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+5°С, днем +8...+11°С.

На дорогах области видимость до километра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Неделя в канун Рождества и на сам праздник в Украине будет преимущественно теплая погода. Небольшие дожди пройдут только на территории некоторых областей. Кроме того, синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.