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Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе

19 декабря 2023 06:14
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 декабря.
Человек гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 1-5 м/с.
  • Температура ночью — +7...+8°С, днем — +7...+8°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+5°С, днем +8...+11°С.
  • На дорогах области видимость до километра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине

Неделя в канун Рождества и на сам праздник в Украине будет преимущественно теплая погода. Небольшие дожди пройдут только на территории некоторых областей. Кроме того, синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.

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