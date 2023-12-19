Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 декабря.

Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня в Одессе
19 декабря 2023 06:14
Человек гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 19 декабря, в Одессе будет сохраняться пасмурная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако с утра возможен туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 1-5 м/с.
- Температура ночью — +7...+8°С, днем — +7...+8°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+5°С, днем +8...+11°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
Неделя в канун Рождества и на сам праздник в Украине будет преимущественно теплая погода. Небольшие дожди пройдут только на территории некоторых областей. Кроме того, синоптики предупреждали об опасности подтопления в Волынской, Львовской и других областях 15-18 декабря.
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