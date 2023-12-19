Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 грудня

Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні в Одесі
19 грудня 2023 06:14
Людина гуляє біля моря. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 грудня, в Одесі зберігатиметься похмура погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте зранку можливий туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 1-5 м/с.
- Температура вночі — +7...+8 °С, вдень — +7...+8 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +4...+5 °С, вдень — +8...+11 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
Тиждень напередодні Різдва та на саме свято в Україні буде переважно тепла погода. Незначні дощі пройдуть лише на території деяких областей. Крім того, синоптики попереджали про небезпеку підтоплення у Волинській, Львівській та інших областях 15-18 грудня.
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