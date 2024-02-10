Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на выходных
10 февраля 2024 07:10
Молодые люди сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 10 февраля, в Одессе и области ожидается преимущественно малооблачная погода из-за активного поступления теплого средиземноморского воздуха. Существенных осадков не ожидается. Температурный фон в одесском регионе остается выше нормы. Ночью +5...+10 °С, днем +11...+16 °С тепла. Температура морской воды +5...+6°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +5..+10 °С, днем +11..+16 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6...+8 °С, днем +8...+16 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине 10 февраля
В Украине, 10 февраля, ожидается относительно теплая погода. Температура воздуха ночью будет достигать 0...-5 °C. В субботу в центре, на юге и западе ожидается +4...+11 °C. Кроме того, ожидается дождливая погода.
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