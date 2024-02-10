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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних

10 лютого 2024 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних
Молоді люди сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 лютого, в Одесі та області очікується переважно малохмарна погода внаслідок активного надходження теплого середземноморського повітря. Істотних опадів не очікується. Температурний фон в одеському регіоні залишається вищим за норму. Вночі +5...+10 °С, вдень +11...+16 °С тепла. Температура морської води +5...+6 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5..+10 °С, вдень +11..+16 °С.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °С, вдень +8...+16 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 10 лютого

В Україні, 10 лютого, очікується відносно тепла погода. Температура повітря вночі сягатиме 0...-5 °C. Протягом дня суботи у центрі, на півдні та заході очікується +4...+11 °C. Крім того, очікується дощова погода. 

погода
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
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Новини Одеси
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