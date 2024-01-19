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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе на выходных

19 января 2024 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 января.
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 20 января, в Одессе будет облачная и сухая погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако возможны порывы северо-западного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Ночью умеренные осадки, преимущественно в виде снега, днем без существенных осадков.
  • Гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -2...0°С, днем 0...+1°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Ночью и утром местами умеренные осадки, преимущественно в виде снега, днем местами небольшие осадки.
  • Ночью и утром местами гололедица. Гололедица.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -2...+3°С, днем +4...+10°С.
  • На дорогах области гололедица, ночью и утром местами видимость во время осадков 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 20 января

В ближайшие дни, 20 и 21 января, в Украине снова ожидается похолодание. В субботу мокрый снег, местами с дождем, в центральных областях, на юге и юго-востоке. А ночью местами возможны морозы до -10 °C.

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