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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних

19 січня 2024 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 січня
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 20 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Вночі помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень без істотних опадів.
  • Ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -2...0 °С, вдень 0...+1 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень місцями невеликі опади.
  • Вночі та вранці місцями ожеледь. Ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -2...+3 °С, вдень +4...+10 °С.
  • На автошляхах області ожеледиця, вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 січня

Найближчими днями, 20 та 21 січня, в Україні знову очікується похолодання. У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, буде у центральних областях, на півдні та південному сході. А цієї ночі місцями можливі морози до -10 °C. 

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