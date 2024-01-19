Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 січня

Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Вночі помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень без істотних опадів.

Ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -2...0 °С, вдень 0...+1 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень місцями невеликі опади.

Вночі та вранці місцями ожеледь. Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -2...+3 °С, вдень +4...+10 °С.

На автошляхах області ожеледиця, вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 20 січня

Найближчими днями, 20 та 21 січня, в Україні знову очікується похолодання. У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, буде у центральних областях, на півдні та південному сході. А цієї ночі місцями можливі морози до -10 °C.