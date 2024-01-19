Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 січня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі на вихідних
19 січня 2024 07:10
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 20 січня, в Одесі зберігатиметься хмарна та суха погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак можливі пориви північно-західного вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Вночі помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень без істотних опадів.
- Ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -2...0 °С, вдень 0...+1 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі та вранці помірні опади, переважно у вигляді снігу, вдень місцями невеликі опади.
- Вночі та вранці місцями ожеледь. Ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °С, вдень +4...+10 °С.
- На автошляхах області ожеледиця, вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
Погода в Україні 20 січня
Найближчими днями, 20 та 21 січня, в Україні знову очікується похолодання. У суботу мокрий сніг, місцями з дощем, буде у центральних областях, на півдні та південному сході. А цієї ночі місцями можливі морози до -10 °C.
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