Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

Женщина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 января, жители Одессы должны быть готовы к облачной и холодной погоде. В течение дня ожидается температура воздуха около +2 °C, в то время как ночью она может опуститься до -3 °C. Температура морской воды +4...+5°С. Осадки не предполагаются, однако возможен сильный северный ветер, нуждающийся в осторожности при выходе на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура будет +1 °C. Ветер северный — 6,2 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет +1 °C. Ветер северный — 5,2 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет 0°C. Ветер северный до 5,9 м/с.

Восход: 29 января солнце взойдет в 07:25.

Заход: 29 января солнце будет заходить в 16:56.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 31 минута.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.

Ветер северный — 7-12 м/с.

Температура ночью от -4...+1 °C, днем 0...+5 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 января

Почти по всей территории Украины сегодня будет сухо, возможно даже солнечно, и со спокойным небольшим ветром.

Температура воздуха в ближайшую ночь -7...-2 °C, на юге около 0 °C, а днем ожидается -3...+3 °C.

Напомним, по прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в конце января и начале февраля в стране резко потеплеет.