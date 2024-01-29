Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 січня, мешканці Одеси повинні бути готові до хмарної та холодної погоди. Протягом дня очікується температура повітря близько +2 °C, тоді як вночі вона може опуститися до -3 °C. Температура морської води +4...+5 °С. Опади не передбачаються, проте можливий сильний північний вітер, який потребуватиме обережності під час виходу на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 5,2 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер північний — до 5,9 м/с.

Схід сонця: 29 січня сонце зійде о 07:25.

Захід сонця: 29 січня сонце заходитиме о 16:56.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 31 хвилина.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.

Вітер північний — 7-12 м/с.

Температура вночі від -4...+1 °C, вдень 0...+5 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 січня

Майже по всій території України сьогодні буде сухо, можливо навіть сонячно, та зі спокійним невеликим вітром.

Температура повітря найближчої ночі -7...-2 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C.

Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, наприкінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.