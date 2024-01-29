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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

29 січня 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні
Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 січня, мешканці Одеси повинні бути готові до хмарної та холодної погоди. Протягом дня очікується температура повітря близько +2 °C, тоді як вночі вона може опуститися до -3 °C. Температура морської води +4...+5 °С. Опади не передбачаються, проте можливий сильний північний вітер, який потребуватиме обережності під час виходу на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C.  Вітер північний — 5,2 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер північний — до 5,9 м/с. 

Схід сонця: 29 січня сонце зійде о 07:25.
Захід сонця: 29 січня сонце заходитиме о 16:56.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 31 хвилина.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північний — 7-12 м/с.
  • Температура вночі від -4...+1 °C, вдень 0...+5 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 січня

Майже по всій території України сьогодні буде сухо, можливо навіть сонячно, та зі спокійним невеликим вітром.

Температура повітря найближчої ночі -7...-2 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C. 

Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, наприкінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає. 

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