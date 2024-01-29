Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 29 січня, мешканці Одеси повинні бути готові до хмарної та холодної погоди. Протягом дня очікується температура повітря близько +2 °C, тоді як вночі вона може опуститися до -3 °C. Температура морської води +4...+5 °С. Опади не передбачаються, проте можливий сильний північний вітер, який потребуватиме обережності під час виходу на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 6,2 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C. Вітер північний — 5,2 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер північний — до 5,9 м/с.
Схід сонця: 29 січня сонце зійде о 07:25.
Захід сонця: 29 січня сонце заходитиме о 16:56.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 31 хвилина.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів.
- Вітер північний — 7-12 м/с.
- Температура вночі від -4...+1 °C, вдень 0...+5 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 29 січня
Майже по всій території України сьогодні буде сухо, можливо навіть сонячно, та зі спокійним невеликим вітром.
Температура повітря найближчої ночі -7...-2 °C, на півдні близько 0 °C, а вдень очікується -3...+3 °C.
Нагадаємо, за прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, наприкінці січня та на початку лютого в країні різко потеплішає.
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