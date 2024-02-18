Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье
18 февраля 2024 07:40
Люди фотографируются в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
В воскресенье, 18 февраля, в Одессе небо будет преимущественно затянуто облаками, однако местами возможны прояснения во второй половине дня. Синоптики обещают погоду без осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков.
- Днем небольшой дождь.
- Ночью и утром слабый туман.
- Температура ночью 0...+2°С, днем +7...+9°С.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью днем небольшой дождь.
- Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью до +3°С, днем +6…11°С тепла.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине в воскресенье 18 февраля
В воскресенье температура в восточных областях ночью будет составлять -8...-3°С, днем -1...+4°С.
На остальной территории ночью +2...+3°С, днем +2...+8°С. На западе и юге страны +6...+13 °С.
Напомним, В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым в последний месяц зимы.
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