Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье

Люди фотографируются в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 18 февраля, в Одессе небо будет преимущественно затянуто облаками, однако местами возможны прояснения во второй половине дня. Синоптики обещают погоду без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков.

Днем небольшой дождь.

Ночью и утром слабый туман.

Температура ночью 0...+2°С, днем +7...+9°С.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью днем небольшой дождь.

Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью до +3°С, днем +6…11°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине в воскресенье 18 февраля

В воскресенье температура в восточных областях ночью будет составлять -8...-3°С, днем -1...+4°С.

На остальной территории ночью +2...+3°С, днем +2...+8°С. На западе и юге страны +6...+13 °С.

Напомним, В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым в последний месяц зимы.