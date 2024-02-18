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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье

18 февраля 2024 07:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье
Люди фотографируются в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 18 февраля, в Одессе небо будет преимущественно затянуто облаками, однако местами возможны прояснения во второй половине дня. Синоптики обещают погоду без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков.
  • Днем небольшой дождь.
  • Ночью и утром слабый туман.
  • Температура ночью 0...+2°С, днем +7...+9°С.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в понедельник - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью днем небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью до +3°С, днем +6…11°С тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине в воскресенье 18 февраля

В воскресенье температура в восточных областях ночью будет составлять -8...-3°С, днем -1...+4°С.

На остальной территории ночью +2...+3°С, днем +2...+8°С. На западе и юге страны +6...+13 °С.

Напомним, В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым в последний месяц зимы.

Одесса
Одесская область
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синоптик
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