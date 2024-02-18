Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у неділю

Люди фотографуються в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 18 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місцями можливі прояснення у другій половині дня. Синоптики обіцяють погоду без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів.

Вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці слабкий туман.

Температура вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі місцями невеликі опади, вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі до +3 °С, вдень +6...11 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні в неділю 18 лютого

В неділю температура у східних областях вночі становитиме -8...-3 °С, вдень -1...+4 °С.

На решті території вночі +2...+3 °С, вдень +2...+8 °С. На заході та на півдні країни +6...+13 °С.

Нагадаємо, У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилося, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.