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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у неділю

18 лютого 2024 07:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у неділю
Люди фотографуються в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 18 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місцями можливі прояснення у другій половині дня. Синоптики обіцяють погоду без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі без істотних опадів.
  • Вдень невеликий дощ.
  • Вночі та вранці слабкий туман.
  • Температура вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у понеділок - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі місцями невеликі опади, вдень невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі до +3 °С, вдень +6...11 °С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні в неділю 18 лютого

В неділю температура у східних областях вночі становитиме -8...-3 °С, вдень -1...+4 °С.

На решті території вночі +2...+3 °С, вдень +2...+8 °С. На заході та на півдні країни +6...+13 °С.

Нагадаємо, У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилося, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

Одеса
Одеська область
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синоптик
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