Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у неділю
18 лютого 2024 07:40
Люди фотографуються в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
У неділю, 18 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місцями можливі прояснення у другій половині дня. Синоптики обіцяють погоду без опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі без істотних опадів.
- Вдень невеликий дощ.
- Вночі та вранці слабкий туман.
- Температура вночі 0...+2 °С, вдень +7...+9 °С.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі місцями невеликі опади, вдень невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі до +3 °С, вдень +6...11 °С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні в неділю 18 лютого
В неділю температура у східних областях вночі становитиме -8...-3 °С, вдень -1...+4 °С.
На решті території вночі +2...+3 °С, вдень +2...+8 °С. На заході та на півдні країни +6...+13 °С.
Нагадаємо, У Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилося, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.
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