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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье

16 ноября 2024 17:45
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 17 ноября 2024 года для Одессы и побережья Одесщины.
Девушка гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 17 ноября, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повышается до +10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура составляет +4 °C. Ветер восточный — 2,0 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер восточный — 3 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +9 °C. Ветер южный усилится до 6 м/с.

Восход: 17 ноября солнце взойдет в 07:02.
Закат: 17 ноября солнце будет заходить в 16:21.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 19 минут.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье - фото 1
Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями
  • Без существенных осадков
  • Ночью и утром местами туман
  • Ветер южный 5-10 м/с
  • Температура ночью -2...+3 °C, днем +8...+13 °C
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, в Харькове и области будет облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля. Также в Украине ожидается теплая и сухая погода до +12 °С.

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