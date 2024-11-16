Прогноз погоды на 17 ноября 2024 года для Одессы и побережья Одесщины.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в воскресенье
Завтра, 17 ноября, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повышается до +10 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура составляет +4 °C. Ветер восточный — 2,0 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер восточный — 3 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +9 °C. Ветер южный усилится до 6 м/с.
Восход: 17 ноября солнце взойдет в 07:02.
Закат: 17 ноября солнце будет заходить в 16:21.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 19 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями
- Без существенных осадков
- Ночью и утром местами туман
- Ветер южный 5-10 м/с
- Температура ночью -2...+3 °C, днем +8...+13 °C
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м
Напомним, в воскресенье, 17 ноября, в Харькове и области будет облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля. Также в Украине ожидается теплая и сухая погода до +12 °С.
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