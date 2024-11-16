Прогноз погоды на 17 ноября 2024 года для Одессы и побережья Одесщины.

Девушка гуляет у моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 ноября, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. В городе небо — пасмурным, но без осадков. Температура воздуха днем повышается до +10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Ночь: ночью без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Утром: утром ожидается ясная погода, местами возможен туман. Температура составляет +4 °C. Ветер восточный — 2,0 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +10 °C. Ветер восточный — 3 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +9 °C. Ветер южный усилится до 6 м/с.

Восход: 17 ноября солнце взойдет в 07:02.

Закат: 17 ноября солнце будет заходить в 16:21.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 19 минут.

Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями

Без существенных осадков

Ночью и утром местами туман

Ветер южный 5-10 м/с

Температура ночью -2...+3 °C, днем +8...+13 °C

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, в Харькове и области будет облачная погода. Ночью прогнозируют морозы, но днем отметки термометра поднимутся выше нуля. Также в Украине ожидается теплая и сухая погода до +12 °С.