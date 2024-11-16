Прогноз погоди на 17 листопада 2024 року для Одеси та узбережжя Одещини

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у неділю
Завтра, 17 листопада, погода в Одесі та області буде теплою та сухою. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +10 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південно-східний, 3 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме +4 °C. Вітер східний — 2,0 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер східний — 3 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +9 °C. Вітер південний — посилиться до 6 м/с.
Схід сонця: 17 листопада сонце зійде о 07:02.
Захід сонця: 17 листопада сонце заходитиме о 16:21.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 19 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність
- Без істотних опадів
- Вночі та вранці місцями туман
- Вітер південний 5-10 м/с
- Температура вночі -2...+3 °C, вдень +8...+13 °C
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м
Нагадаємо, у неділю, 17 листопада у Харкові та області буде хмарна погода. Вночі прогнозують морози, але вдень позначки термометра піднімуться вище нуля. Також в Україні завтра очікується тепла та суха погода до +12 °С.
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