Прогноз погоди на 17 листопада 2024 року для Одеси та узбережжя Одещини

Дівчина гуляє біля моря. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 листопада, погода в Одесі та області буде теплою та сухою. В місті небо — похмурим, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до +10 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південно-східний, 3 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями можливий туман. Температура становитиме +4 °C. Вітер східний — 2,0 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер східний — 3 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +9 °C. Вітер південний — посилиться до 6 м/с.

Схід сонця: 17 листопада сонце зійде о 07:02.

Захід сонця: 17 листопада сонце заходитиме о 16:21.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 19 хвилин.

Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність

Без істотних опадів

Вночі та вранці місцями туман

Вітер південний 5-10 м/с

Температура вночі -2...+3 °C, вдень +8...+13 °C

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 17 листопада у Харкові та області буде хмарна погода. Вночі прогнозують морози, але вдень позначки термометра піднімуться вище нуля. Також в Україні завтра очікується тепла та суха погода до +12 °С.