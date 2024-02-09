Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 февраля.

Женщины сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

В последний рабочий день недели в Одессе будет облачная и умеренная погода. Осадков синоптики не предполагают, однако температура воздуха будет теплой, столбики термометров поднимутся до +12 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +4..+6 °С, днем +10..+12 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +3..+8 °С, днем +8..+16 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 февраля

Погода в Украине, в пятницу, 9 февраля, придет с обильными осадками. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в результате чего на дорогах будет гололедица. Столбики термометров достигнут максимального деления до -15 ° C на Прикарпатье.