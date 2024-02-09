Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 февраля.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в пятницу
9 февраля 2024 06:47
Женщины сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE
В последний рабочий день недели в Одессе будет облачная и умеренная погода. Осадков синоптики не предполагают, однако температура воздуха будет теплой, столбики термометров поднимутся до +12 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +4..+6 °С, днем +10..+12 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +3..+8 °С, днем +8..+16 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 9 февраля
Погода в Украине, в пятницу, 9 февраля, придет с обильными осадками. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в результате чего на дорогах будет гололедица. Столбики термометров достигнут максимального деления до -15 ° C на Прикарпатье.
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