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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в пятницу

9 февраля 2024 06:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 9 февраля.
Женщины сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний рабочий день недели в Одессе будет облачная и умеренная погода. Осадков синоптики не предполагают, однако температура воздуха будет теплой, столбики термометров поднимутся до +12 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +4..+6 °С, днем +10..+12 °С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +3..+8 °С, днем +8..+16 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 9 февраля

Погода в Украине, в пятницу, 9 февраля, придет с обильными осадками. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в результате чего на дорогах будет гололедица. Столбики термометров достигнут максимального деления до -15 ° C на Прикарпатье.

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