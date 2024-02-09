Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 лютого

Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

В останній робочий день тижня в Одесі зберігатиметься хмарна та помірна погода. Опадів синоптики не передбачають, однак температура повітря буде теплою, стовпчики термометрів підіймуться до +12 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +4..+6 °С, вдень +10..+12 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +3..+8 °С, вдень +8..+16 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 лютого

Погода в Україні, в п'ятницю, 9 лютого, прийде з рясними опадами. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної поділки до -15 °C на Прикарпатті.