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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у пʼятницю

9 лютого 2024 06:47
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 лютого
Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній робочий день тижня в Одесі зберігатиметься хмарна та помірна погода. Опадів синоптики не передбачають, однак температура повітря буде теплою, стовпчики термометрів підіймуться до +12 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +4..+6 °С, вдень +10..+12 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +3..+8 °С, вдень +8..+16 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 9 лютого

Погода в Україні, в п'ятницю, 9 лютого, прийде з рясними опадами. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної поділки до -15 °C на Прикарпатті.

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