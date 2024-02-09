Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 9 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у пʼятницю
9 лютого 2024 06:47
Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
В останній робочий день тижня в Одесі зберігатиметься хмарна та помірна погода. Опадів синоптики не передбачають, однак температура повітря буде теплою, стовпчики термометрів підіймуться до +12 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +4..+6 °С, вдень +10..+12 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +3..+8 °С, вдень +8..+16 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 9 лютого
Погода в Україні, в п'ятницю, 9 лютого, прийде з рясними опадами. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної поділки до -15 °C на Прикарпатті.
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