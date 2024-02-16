Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 февраля.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в пятницу
В последний рабочий день недели в Одессе будет облачная и умеренная погода. Осадков синоптики не предполагают, однако температура воздуха будет теплой, столбики термометров поднимутся до +5 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +3..+5 °С, днем +4..+5 °С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +4..+7 °С, днем +7..+9 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 16 февраля
В Украине ожидается облачная погода. Лишь в западных областях облачность будет незначительной.
В северо-восточной части страны ночью и Киевской, Черкасской и Кировоградской области будет небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории обойдется без осадков.
Ночью и утром в западных и северных областях ожидается туман.
Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.
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