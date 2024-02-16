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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в пятницу

16 февраля 2024 06:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 16 февраля.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний рабочий день недели в Одессе будет облачная и умеренная погода. Осадков синоптики не предполагают, однако температура воздуха будет теплой, столбики термометров поднимутся до +5 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +3..+5 °С, днем +4..+5 °С.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в пятницу - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков, лишь ночью местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +4..+7 °С, днем +7..+9 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в пятницу - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 16 февраля

В Украине ожидается облачная погода. Лишь в западных областях облачность будет незначительной.

В северо-восточной части страны ночью и Киевской, Черкасской и Кировоградской области будет небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории обойдется без осадков.

Ночью и утром в западных и северных областях ожидается туман.

Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

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