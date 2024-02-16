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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у пʼятницю

16 лютого 2024 06:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 лютого
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній робочий день тижня в Одесі зберігатиметься хмарна та помірна погода. Опадів синоптики не передбачають, однак температура повітря буде теплою, стовпчики термометрів підіймуться до +5 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +3..+5 °С, вдень +4..+5 °С.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у пʼятницю - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +4..+7 °С, вдень +7..+9 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у пʼятницю - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 16 лютого

В Україні очікується хмарна погода. Лише в західних областях хмарність буде незначною.

У північно-східній частині країни вночі та на Київщині, Черкащині й Кіровоградщині буде невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території обійдеться без опадів.

Вночі та вранці у західних і північних областях очікується туман.

Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. У Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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