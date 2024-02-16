Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 16 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у пʼятницю
В останній робочий день тижня в Одесі зберігатиметься хмарна та помірна погода. Опадів синоптики не передбачають, однак температура повітря буде теплою, стовпчики термометрів підіймуться до +5 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +3..+5 °С, вдень +4..+5 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів, лише вночі місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +4..+7 °С, вдень +7..+9 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 16 лютого
В Україні очікується хмарна погода. Лише в західних областях хмарність буде незначною.
У північно-східній частині країни вночі та на Київщині, Черкащині й Кіровоградщині буде невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території обійдеться без опадів.
Вночі та вранці у західних і північних областях очікується туман.
Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. У Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.
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