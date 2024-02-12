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Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в понедельник

12 февраля 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в понедельник
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 февраля, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. Температура воздуха будет составлять +12 °С днем и +6 °С ночью. Осадков не ожидается. Температура морской воды +5...+6 °С. Умеренное волнение моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +6..+8 °С, днем +11..+12 °С.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в понедельник - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +5...+10 °C тепла, днем +10...+15 °C.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в понедельник - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков. Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...7 °C, на побережье морей +6...11 °C. Днем +7...+12 °C, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до +15 °C.

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Одесская ОГА
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