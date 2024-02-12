Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в понедельник

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 февраля, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. Температура воздуха будет составлять +12 °С днем и +6 °С ночью. Осадков не ожидается. Температура морской воды +5...+6 °С. Умеренное волнение моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +6..+8 °С, днем +11..+12 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C тепла, днем +10...+15 °C.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков. Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...7 °C, на побережье морей +6...11 °C. Днем +7...+12 °C, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до +15 °C.