Синоптики рассказали, какая будет погода в Одессе в понедельник
Сегодня, 12 февраля, погода в Одессе и области будет теплой и сухой. Температура воздуха будет составлять +12 °С днем и +6 °С ночью. Осадков не ожидается. Температура морской воды +5...+6 °С. Умеренное волнение моря.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +6..+8 °С, днем +11..+12 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +5...+10 °C тепла, днем +10...+15 °C.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине 12 февраля
Сегодня, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, в большинстве западных, северных, ночью и южных и центральных областей без существенных осадков. Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей туман, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...7 °C, на побережье морей +6...11 °C. Днем +7...+12 °C, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до +15 °C.
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