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Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у понеділок

12 лютого 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у понеділок
Люди гуляють в центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 лютого, погода в Одесі та області буде теплою та сухою. Температура повітря становитиме +12 °С вдень і +6 °С вночі. Опадів не очікується. Температура морської води +5...+6 °С. Помірне хвилювання моря. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +6..+8  °С, вдень +11..+12 °С.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у понеділок - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +10...+15 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у понеділок - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 12 лютого

Завтра, 12 лютого, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, в більшості західних, північних, вночі й південних та центральних областей без істотних опадів. Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі +2...7 °C, на узбережжі морів +6...11°C. Вдень +7...+12°C, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до +15 °C. 

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