Погода в Одессе и области 21 февраля

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 21 февраля, погода в Одессе облачной с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем ​​и 0 ° С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.



Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Температура ночью -2...+3 °С, днем ​​+5...+10 °С.

Ветер южный, 3-8 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0°C...+2°C, днем ​​+5...+7 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 февраля

В среду, 21 февраля, в Украине ожидается более холодная погода в среду, 21 февраля. Ночью столбики термометров опустят до -9 °C, однако днем ​​уже поднимутся до +9 °C.

На севере и западе пройдет дождь и мокрый снег. Однако на остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус.

Температура воздуха: