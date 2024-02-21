Погода в Одессе и области 21 февраля

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в среду
21 февраля 2024 06:45
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 21 февраля, погода в Одессе облачной с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем и 0 ° С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью -2...+3 °С, днем +5...+10 °С.
- Ветер южный, 3-8 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0°C...+2°C, днем +5...+7 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 21 февраля
В среду, 21 февраля, в Украине ожидается более холодная погода в среду, 21 февраля. Ночью столбики термометров опустят до -9 °C, однако днем уже поднимутся до +9 °C.
На севере и западе пройдет дождь и мокрый снег. Однако на остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус.
Температура воздуха:
- ночью -9...-6 °С, в северо-восточных областях до -9 °С, на юге - около 0 °С;
- днем - +2...+6 °С, на западе - +4...+9 °С.
Читайте Новини.LIVE!