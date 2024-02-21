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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в среду

21 февраля 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области 21 февраля
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 21 февраля, погода в Одессе облачной с прояснениями. Температура воздуха будет составлять +3 °С днем ​​и 0 ° С ночью. Осадков не ожидается, но на автодорогах области местами дымка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью -2...+3 °С, днем ​​+5...+10 °С.
  • Ветер южный, 3-8 м/с.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в среду - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 0°C...+2°C, днем ​​+5...+7 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в среду - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 21 февраля

В среду, 21 февраля, в Украине ожидается более холодная погода в среду, 21 февраля. Ночью столбики термометров опустят до -9 °C, однако днем ​​уже поднимутся до +9 °C.

На севере и западе пройдет дождь и мокрый снег. Однако на остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до отметки минус.

Температура воздуха:

  • ночью -9...-6 °С, в северо-восточных областях до -9 °С, на юге - около 0 °С;
  • днем - +2...+6 °С, на западе - +4...+9 °С.

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