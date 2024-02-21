Погода в Одесі і області 21 лютого

Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.



Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі -2...+3 °С, вдень +5...+10 °С.

Вітер південний, 3-8 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

​​​​​​Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0°C...+2 °C, вдень +5...+7 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 21 лютого

У середу, 21 лютого, в Україні очікується холодніша погода у середу, 21 лютого. Вночі стовпчики термометрів опустять до -9 °C, однак вдень вже піднімуться до + 9 °C.

На півночі та заході пройдуть дощі та мокрий сніг. Проте на решті території України без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки "мінус".

Температура повітря: