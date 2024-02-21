Погода в Одесі і області 21 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі у середу
21 лютого 2024 06:45
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 21 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Температура повітря становитиме +3 °С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, але на автошляхах області місцями димка.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі -2...+3 °С, вдень +5...+10 °С.
- Вітер південний, 3-8 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 0°C...+2 °C, вдень +5...+7 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 21 лютого
У середу, 21 лютого, в Україні очікується холодніша погода у середу, 21 лютого. Вночі стовпчики термометрів опустять до -9 °C, однак вдень вже піднімуться до + 9 °C.
На півночі та заході пройдуть дощі та мокрий сніг. Проте на решті території України без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки "мінус".
Температура повітря:
- вночі — -9...-6 °С, у північно-східних областях до -9 °С, на півдні — близько 0 °С;
- вдень — +2...+6 °С, на заході — +4...+9°С.
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